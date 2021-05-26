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    Ohotsk Denizi'nde Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü

    Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında bir Rus gemisi ile bir Japon balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 26.05.2021 - 07:12
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    Ohotsk Denizi'nde Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü

    662 tonluk 'Amur' isminde 23 mürettebatlı Rus gemisi ile Monbetsu limanına kayıtlı 9.7 tonluk 5 mürettebatlı Japon balıkçı teknesi, yerel saatle sabah 06.00 sularında çarpıştı.

    3 KİŞİ ÖLDÜ

    Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinin 23 kilometre kuzeydoğusunda Ohotsk Denizi'nde meydana gelen kazada Japon balıkçı teknesinden biri 60'lı, diğerleri 30'lu yaşlarda 3 kişi hayatını kaybetti.

    DEVRİYE GEMİSİ GÖNDERİLDİ

    Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya Sahil Güvenliği, olay yerine devriye gemisi gönderdi.

    Ohotsk Denizi nde Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü #1

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