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- Ohotsk Denizi'nde Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü
Ohotsk Denizi'nde Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında bir Rus gemisi ile bir Japon balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 26.05.2021 - 07:12
662 tonluk 'Amur' isminde 23 mürettebatlı Rus gemisi ile Monbetsu limanına kayıtlı 9.7 tonluk 5 mürettebatlı Japon balıkçı teknesi, yerel saatle sabah 06.00 sularında çarpıştı.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinin 23 kilometre kuzeydoğusunda Ohotsk Denizi'nde meydana gelen kazada Japon balıkçı teknesinden biri 60'lı, diğerleri 30'lu yaşlarda 3 kişi hayatını kaybetti.
DEVRİYE GEMİSİ GÖNDERİLDİ
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya Sahil Güvenliği, olay yerine devriye gemisi gönderdi.