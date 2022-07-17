Olaf Scholz: Almanya'nın artan kömür ve petrol kullanımı geçici olacak

Başbakan Scholz, "Bazı santralleri geçici olarak kullanmak zorunda olmamız acı verici" dedi. Scholz, bu durumun 'geçici' olduğunu belirtti.

Almanya, Rusya'nın doğalgazı "silah" olarak kullanmaya başladığı gerekçesiyle enerjide alternatif kaynaklara yöneldi.

Başbakan Olaf Scholz, video mesajında, Rusya'dan gelen doğalgaz arzında daha fazla kesinti olacağı endişesi karşısında Almanya'nın atıl durumdaki 16 fosil yakıt santraline işletme izni verilmesi kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Bazı santralleri kullanmak zorunda olmamız acı verici"

Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırısı nedeniyle daha önce devre dışı bıraktığımız bazı santralleri geçici olarak kullanmak zorunda olmamız acı verici. Ama sadece çok kısa bir süre için." dedi.

İklim mesajı: Her şeyi yapmaya kararlıyız

Ukrayna'daki savaş nedeniyle enerji kıtlığını gidermek için kömür ve petrolle çalışan santralleri yeniden etkinleştirme kararının geçici olduğunu vurgulayan Scholz, iklim kriziyle mücadele için "her şeyi" yapmaya kararlı olduklarını dile getirdi.

2045 hedefi

Scholz, Almanya'nın sera gazı emisyonlarını 2045 yılına kadar sona erdirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü aktardı.

Associated Press'in haberine göre, Alman Başbakan, "İklim kriziyle mücadele için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." diye ekledi.

Almanya: Ekonomik saldırı

Öte yandan Berlin yönetimi, Rusya'nın "teknik sorunlar" nedeniyle Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatını kısmasını "ekonomik saldırı" olarak görüyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, "Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gaz tedarikinin azaltılması bize yönelik ekonomik saldırıdır." demişti.

Rusya'dan gaz arzının acilen durdurulmasını istemiyorlar

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrol ve doğalgazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor.

Almanya, Ukrayna'daki savaş öncesi ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu. Son zamanlarda bu oran yüzde 35'e düşürüldü.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zaman gerektiğini belirtiyor.

Resesyon uyarısı

Hükümet, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarını desteklemesine karşın Rusya'dan gaz arzının hemen durdurulmasına karşı çıkıyor.

AA'nın haberine göre, Alman Sanayi Federasyonu, Rusya'dan gelen doğalgazın kesilmesi halinde ekonomide kaçınılmaz bir "resesyon" olacağı konusunda uyarıyor.