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    Olaf Scholz: İran hükümetinin yaptıkları kabul edilemez

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran hükümetinin Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde protestoculara müdahalesini eleştirdi.
    • 15.12.2022 - 15:12
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    Olaf Scholz: İran hükümetinin yaptıkları kabul edilemez

    Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi Brüksel’de yapılıyor.

    Zirve öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, basına açıklamalarda bulundu.

    Scholz İran’dak Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan olaylara değindi.

    "İran hükümetinin halkına ateş etmesi kabul edilemez"

    AA'nın haberine göre Scholz, "İran hükümetinin yaptığı kabul edilemez. Kim kendi halkına ateş eder? İran hükümeti bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

    AB Liderler Zirvesi’nde Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını yeniden ifade edeceklerini aktaran Scholz, Ukrayna’daki enerji altyapısının eski hale getirilmesi konusunda mali ve insani yardımları ele alacaklarını vurguladı.

    Olaf Scholz, enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesi konusunda ortak bir çözüm bulmayı hedeflediklerini dile getirerek, bu konuda anlaşmaya yakın olunmasının iyi bir haber olduğunu sözlerine ekledi.

    Olaf Scholz: İran hükümetinin yaptıkları kabul edilemez #1


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