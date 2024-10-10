Olaf Scholz, İsrail'e silah sağlamaya devam edeceklerini açıkladı

AA

İsrail ordusunun Gazze'de başlattığı katliamın üzerinden bir yıl geçti.

Soykırım saldırıları sürerken Almanya Federal Meclis'te, saldırıların birinci yılına ilişkin bir oturum düzenlendi.

Oturuma, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da katılarak bazı açıklamalarda bulundu.

Scholz, oturumda ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in Alman hükümetinin İsrail'e gönderilmesi için silah ihracat izni vermeyerek bu ülkeye yeterince destek olmadığına ilişkin ifadelerine yanıt verdi.

"İSRAİL'E SİLAH SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Alman hükümetinin İsrail’e "silah sağlamama kararı almadığını" belirten Scholz, “Biz silahlar sağladık ve sağlayamaya devam edeceğiz. Alman hükümetinin tutumu budur.” dedi.

"FEDERAL GÜVENLİK KONSEYİ YÖNETMELİKLERİNİ İHLAL ETMEYECEĞİZ"

Scholz, ülkede silah ihracatlarına izin verilmesi kararları alan Federal Güvenlik Konseyinin gizlilik yönetmeliklerini burada ihlal etmeyeceğini vurgulayarak “Ancak hükümet olarak yakında başka teslimatlar yapılmasını da sağlayacak kararı aldık. O zaman bunun yanlış bir suçlama olduğunu göreceksiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ TESİS EDECEK DAYANIŞMAYI GÖSTERMİYORSUNUZ"

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, yaptığı konuşmada, Almanya'nın İsrail'in güvenliğini yeniden tesis etmesi için gereken dayanışmayı göstermediğini ve bu dayanışmada çatlaklar oluştuğunu ileri sürdü.

"HÜKÜMET İSRAİL'E İHRACAT İZNİ VERMEYİ REDDEDİYOR"

Merz, Almanya’nın gösterdiği dayanışmada çatlaklar oluşmaması gerektiğini belirterek "Alman hükümeti, haftalardır ve aylardır mühimmat ve hatta tankların yedek parçalarının İsrail'e gönderilmesi için ihracat izni vermeyi reddediyor." diye konuştu.

Çok sayıda şirketin silah ihracatına izin verilmesi için başvuruda bulunduğunu ve aylardır hükümetin bunları işleme almadığını savunan Merz, "Bu, ihracat izinlerinin fiilen reddedilmesi değilse nedir?" diye sordu.