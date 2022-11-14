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    Olaf Scholz: İstanbul'daki patlama haberini dehşetle duydum

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderen Scholz, "Federal hükümet adına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum" dedi. Alman Başbakan, yaşanan olay nedeniyle 'dehşete düştüğünü' ifade etti.
    • 14.11.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 15:50
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    Olaf Scholz: İstanbul'daki patlama haberini dehşetle duydum

    Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısının ardından dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

    Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'daki patlama nedeniyle taziyelerini iletti.

    "İnsanları hayatlarından koparan patlama haberini dehşetle duydum"

    Scholz mesajında, "Sayın Başkan, İstanbul'un merkezinde meydana gelen ve masum insanları aniden hayatlarından koparan ve çok daha fazlasını yaralayan patlama haberini dehşetle duydum." dedi.

    "Yaralılara acil şifalar diliyorum"

    AA'nın haberine göre, Alman Başbakan, mesajının devamında, "Federal hükümet adına başsağlığı dileklerimi ifade etmek isterim. Düşüncelerimiz kurbanların yakınlarıyla birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Olaf Scholz: İstanbul daki patlama haberini dehşetle duydum #1

    "Düşüncelerimiz terör mağdurları ve aileleriyle birlikte"

    Scholz, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

    "İstanbul'un kalbinden bize ulaşan görüntüler korkunç. Bu zor saatlerde düşüncelerimiz terör mağdurları ve aileleriyle birlikte. Türk halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz."

    Olaf Scholz: İstanbul daki patlama haberini dehşetle duydum #2

    Steinmeier: Türk halkının yanındayız

    Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayınladı.

    Steinmeier, “İstanbul'daki yıkıcı patlama haberi beni sarstı. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte ve tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu şok anında biz Almanlar, İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız.” dedi.


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