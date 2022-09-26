Olaf Scholz, koronavirüse yakalandı

Başbakan Scholz, test sonucunun ardından karantinaya alındı. Şansölye'nin kamuya açık görüşmeleri iptal edildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz’un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Scholz karantinada

Hebestreit, Şansölye Scholz’un koronavirüse yakalandığını ve kendisinin Başbakanlık binasındaki dairesinde izole edildiğini söyledi.

Kamuya açık görüşmeler iptal

Scholz’un hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği bilgisini paylaşan Hebestreit, Başbakan'ın bu hafta için planlanan kamuya açık görüşmelerinin iptal edildiğini ancak Scholz'un eyalet başbakanlarıyla yapılacak toplantıya ve diğer dahili toplantılara çevrimiçi katılmak istediğini kaydetti.

İçişleri Bakanı koronaya yakalandı

AA'nın haberine göre, Scholz, 24-25 Eylül’de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı ziyaret etmişti.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını belirterek, sonbaharda herkese kendisine dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.