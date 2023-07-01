Olaf Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü'nde yaptığı paylaşımda ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına veya Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi gerektiğini belirtti.

AA

Almanya'da, 1 Temmuz 2009'da Mısırlı Marwa El-Sherbini eşinin ve 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde ırkçı Alex W. tarafından 18 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Mısırlı Marwa El-Sherbini, çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili Dresden Eyalet Mahkemesinde dava görüldü.

Eşini korumaya çalışan Elwy Okaz da saldırganın bıçak darbeleriyle yaralanmış, mahkeme Saldırgan Alex W, cinayet ve adam öldürmeye teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bunun ardından Müslümanlara karşı nefrete, saldırılara ve ırkçılığa dikkati çekmek amacıyla 1 Temmuz tarihi Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü ilan edilmişti.

Scholz'dan Müslüman karşıtlarına açıklama

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Scholz, ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına veya Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi gerektiğini belirtti.

Almanya'da ırkçılığın bir gerçek olduğunu belirten Scholz, bu gerçeğin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğini vurguladı.

"Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım"

Scholz, ırkçılıkla mücadele konusunda çaba sarf edeceğini bildirerek, "Irkçılığa, Yahudi düşmanlığına ve Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım." ifadesini kullandı.

5,5 milyon Müslüman günlük hayatta dışlanma yaşadı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise ülkede yaşayan 5,5 milyon Müslümanın birçoğunun günlük hayatta ayrımcılık ve dışlanma yaşadığını bildirdi.

Alman hükümetinin Sol Partinin soru önergesine verdiği cevaba göre ocak-nisan 2023 döneminde Almanya'da 124 İslam karşıtı suç işlendi.

Suçların, camilere saldırı, halkı kışkırtma, yaralama, hakaret, tehdit, mala zarar verme veya anayasaya aykırı semboller kullanma olduğu ifade edildi.

Almanya'da 2 kişiden biri Müslüman düşmanı

Öte yandan, 9 kişilik Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubunun hazırladığı raporda, Müslüman düşmanlığının Alman toplumunun büyük bölümünde yaygın olduğunu ortaya konuldu.

Raporda, Almanya'da her iki kişiden birinin Müslüman düşmanı ifadeleri onayladığı kaydedildi.