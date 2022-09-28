Petrol
84.94
0.08%
Euro
17.7295
0.22%
Dolar
18.5354
0.47%
Altın
970.37
0.46%
Borsa
3271
0.16%
Bitcoin
354.280
-6.03%
BTXN Coin
10.25
2.60%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Olaf Scholz: Putin hata üstüne hata yapıyor

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararının panikle alınmış hatalı bir karar olduğunu söyledi.
    • 28.09.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 14:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Olaf Scholz: Putin hata üstüne hata yapıyor

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kölnische Rundschau ve Osnabrücker Zeitung'a açıklamalarda bulundu.

    Scholz, Putin'in kısmi seferberlik kararına atıfta bulunarak, "Bu Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'nın doğusundaki başarısızlıklarına karşı biraz da panikle verilen bir tepkidir. Bu durum önemli ölçüde Rusya'da huzursuzluk yaratıyor. Putin hata üstüne hata yapıyor." dedi.

    Rusya'ya yapılan yaptırımları savundu

    Ukrayna savaşında Rusya'ya uygulanan yaptırımları savunan Scholz, "Yaptırımlar son derece etkili. Yaptırımların amacı Rus hükümetinin kampanyasının tamamen anlamsız olduğunu fark etmesini sağlamak. Vladimir Putin askerlerini geri çekerek ve ardından Kiev'le görüşmelere odaklanarak bu savaşı derhal sona erdirebilir." diye konuştu.

    "Sağladığımız silahlar çok etkili"

    Ukrayna'daki durumun çok dinamik olduğunu ve durumu sürekli olarak yeniden değerlendirdiklerini anlatan Scholz, "Sağladığımız silahlar çok etkili. Bazen bazı eleştirmenlerin sanki biz sadece kask tedarik ediyormuşuz gibi davranmalarına şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

    Olaf Scholz: Putin hata üstüne hata yapıyor #1

    Olaf Scholz: Putin hata üstüne hata yapıyor #2


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası'nı yetkililer ile görüştü
    Dünya

    Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası'nı yetkililer ile görüştü

    Gaziantep'te kızının cenazesini alan baba kendinden geçti
    3. Sayfa

    Gaziantep'te kızının cenazesini alan baba kendinden geçti

    Görüş Bildir