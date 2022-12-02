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    Olaf Scholz, Putin ile telefonda Ukrayna'yı görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşını görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sorunlara diplomatik çözüm bulmak için çağrıda bulundu.
    • 02.12.2022 - 17:09
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    Olaf Scholz, Putin ile telefonda Ukrayna'yı görüştü

    Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede, Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili temel yaklaşımlarını dile getirdi.

    AA'nın haberine göre Kiev yönetimini silahlarla donatan, Ukrayna askerlerini eğiten Almanya dahil, Batılı ülkelerin yıkıcı çizgisine dikkatin çekildiği görüşmede, tüm bunların ve Ukrayna'nın siyasi, maddi anlamda desteklenmesinin, Kiev'in müzakere fikrini reddetmesine yol açtığına işaret edildi.

    Almanya'yı yaklaşımlarını gözden geçirmeye çağırdı

    Putin, Almanya tarafını, Ukrayna'daki olaylar bağlamında yaklaşımlarını gözden geçirmeye çağırdı.

    Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının da ele alındığı görüşmede, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin uzun süre Ukrayna topraklarındaki belirli hedeflere yönelik füze saldırılarından kaçındığı ancak şimdi bu tür önlemlerin, Kiev'in, Kırım köprüsü ve enerji tesisleri dahil Rusya'nın sivil altyapısına yönelik kışkırtıcı saldırılarına karşı zorunlu ve kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

    Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarındaki patlamanın da ele alındığı görüşmede, söz konusu "terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürecine Rus yetkililerin katılması ve bu sürecin "şeffaf" yürütülmesi gerektiği" belirtildi.

    Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının da ele alındığı görüşmede, söz konusu anlaşmanın tamamıyla uygulanması ve Rus sevkiyatlarına yönelik engellerin kaldırılmasının gerektiğinin altı çizildi.

    Ukrayna sorununa diplomatik çözüm bulma çağrısı

    Almanya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Scholz, Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik hava saldırılarını kınadı ve Almanya'nın Rus saldırganlığına karşı savunma kabiliyetini sağlama konusunda Ukrayna'yı destekleme kararlılığını vurguladı.

    Görüşmede, Scholz, Putin'e "Rus askerlerinin geri çekilmesi dahil mümkün olan en kısa sürede diplomatik bir çözüm bulma" çağrısında bulundu.

    İki lider, savaş nedeniyle özellikle sıkıntılı olan küresel gıda durumunu da ele alarak BM himayesinde kısa süre önce genişletilen tahıl anlaşmasının önemini vurguladı.

    Scholz ile Putin, temas halinde kalma konusunda mutabık kaldı.

    Olaf Scholz, Putin ile telefonda Ukrayna yı görüştü #1


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