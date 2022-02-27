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- Olaf Scholz: Putin, Rus imparatorluğu kurmak istiyor
Olaf Scholz: Putin, Rus imparatorluğu kurmak istiyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı.
- AA
- 27.02.2022 - 13:42
- Güncelleme : 27.02.2022 - 13:43
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı.
Scholz, "Putin, bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor." dedi.
Ayrıntılar gelecek...