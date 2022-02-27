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    Olaf Scholz: Putin, Rus imparatorluğu kurmak istiyor

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı.
    • AA
    • 27.02.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 13:43
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    Olaf Scholz: Putin, Rus imparatorluğu kurmak istiyor

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı.

    Scholz, "Putin, bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor." dedi.

    Ayrıntılar gelecek...

    Olaf Scholz: Putin, Rus imparatorluğu kurmak istiyor #1


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