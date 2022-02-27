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Olaf Scholz: Putin, Rus imparatorluğu kurmak istiyor

Olaf Scholz: Putin, Rus imparatorluğu kurmak istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı.