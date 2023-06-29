Olaf Scholz: Putin'in zayıfladığına inanıyorum Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ARD'ye yaptığı açıklamada, "Her halükarda bunun uzun vadede Rusya'da da bir etkisi olacaktır. Ben şimdiden Putin'in zayıfladığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Rusya'da paralı asker grubu Wagner ayaklanması tüm dünyanın gündemine oturdu.

Yaşananların ardından ARD'ye açıklama yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ayaklanmanın otokratik yapılarda ve güç yapılarında çatlaklar olduğunu ifade etti.

Öte yandan Scholz, Putin'in hiçbir şekilde "sağlam bir eyer" üzerinde olmadığını söyledi.

Scholz, Vladimir Putin'in görev süresine ilişkin bir soruya da, "Görevde ne kadar kalacağına dair herhangi bir spekülasyona katılmak istemiyorum. Uzun da olabilir kısa da. Bunu bilemeyiz." diye konuştu.

"Rusya'daki durumu gözlemlemeye çalıştılar"

Rusya'daki ayaklanmanın Alman istihbaratı tarafından önceden bilinmediği eleştirilerini de yanıtlayan Scholz, şunları söyledi:

Almanya'daki servislerimiz elbette her zaman Rusya'daki durumu gözlemlemeye çalıştılar, bunu yapıyorlar ve elbette bunu önceden bilmiyorlardı. En azından bugün görebildiğimiz kadarıyla.

"Her zaman dikkatle bakmak zorundayız"

Rusya'nın nükleer bir güç ve çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Olaf Scholz, bu nedenle tehlikeli durumlar ortaya çıktığında her zaman dikkatle bakmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.