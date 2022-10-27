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    Olaf Scholz: Türkiye'nin açıklamaları örtülü askeri tehdit

    Yunanistan'da konuşan Alman Başbakan Scholz, Yunanistan'ın egemenliğinin sorgulanamayacağını ve Türkiye'nin açıklamalarının tehdit olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 13:51
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    Olaf Scholz: Türkiye'nin açıklamaları örtülü askeri tehdit

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Yunanistan temasları devam ediyor.

    Scholz, Atina'ya yaptığı resmi ziyarette Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeden önce Kathimerini gazetesine demeç verdi.

    Alman Başbakan, Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    "Yunanistan'ın egemenliğinin sorgulanması kabul edilemez"

    Scholz, 'bir NATO ülkesinin bir diğer üyenin egemenliğini sorgulamasının kabul edilemez' olduğunu söyledi.

    Gazete, Scholz'un bu açıklamalarını "Scholz, Yunan egemenliğine karşı meydan okumaları kınadı" başlığı ile servis etti.

    "Örtülü askeri tehdit"

    Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son aylarda yaptığı Yunanistan'a dönük açıklamalarnı ise "örtülü askeri tehdit" olarak değerlendirdi.

    Olaf Scholz, tarafları anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözmeye çağırdı.

    Olaf Scholz: Türkiye nin açıklamaları örtülü askeri tehdit #1

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