Olaf Scholz: Ukrayna savaşını bitirmek için Putin'le konuşmalıyız

Başbakan Scholz, çatışmaları sona erdirmenin adresi olarak Kremlin'i işaret etti. Almanya Şansölyesi, Putin'e "Savaşı durdur" diye seslendi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Moskova'ya peş peşe ekonomik yaptırımlar uygulayan Avrupa ülkeleri, enerji krizinin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Kiev yönetimine Rusya karşısında silah göndermeyi savunan Batılı ülkeler kadar, diyalogdan yana mesaj verenler de var.

Çatışmaların sonlandırılmasını istedi

Onlardan biri olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kremlin ile iletişim kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Scholz, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için dünya liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebilmesi gerektiğini vurguladı.

Putin ile diyalog vurgusu

Başbakan Scholz, "Hedefimiz Rusya'nın savaşını durdurmak, Ukrayna'nın bütünlüğünü korumaktır." dedi.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için Putin ile konuşmaları gerektiğine dikkati çeken Scholz, "Bunun telefon üzerinden mi, video bağlantısı üzerinden mi yoksa uzun bir masa etrafında mı yapılacağını göreceğiz." diye konuştu.

"Böyle devam edemez"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ateşkes için çeşitli şartlar ileri sürerken, Rusya bunu kabul etmeyip, masaya ön koşulsuz oturabileceklerini belirtiyor.

Almanya Şansölyesi, Rusya'nın "bunun böyle devam edemeyeceğini kabul etmesi gerektiğine" inandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

Rus lidere seslendi: Savaşı durdurun

"Savaşı durdurmaları, birlikleri geri çekmeleri ve böylece karşılıklı anlayış için bir fırsat yaratmaları gerekiyor."

Bir kez daha Rusya Devlet Başkanı'na seslenen Olaf Scholz, "Putin, bu savaşı durdurun." ifadesini kullandı.