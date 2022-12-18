Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.332
0.35%
BTXN Coin
7.00
-2.64%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Olaf Scholz: Ukrayna savaşını bitirmek için Putin'le konuşmalıyız

    Başbakan Scholz, çatışmaları sona erdirmenin adresi olarak Kremlin'i işaret etti. Almanya Şansölyesi, Putin'e "Savaşı durdur" diye seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Olaf Scholz: Ukrayna savaşını bitirmek için Putin'le konuşmalıyız

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Moskova'ya peş peşe ekonomik yaptırımlar uygulayan Avrupa ülkeleri, enerji krizinin üstesinden gelmeye çalışıyor.

    Kiev yönetimine Rusya karşısında silah göndermeyi savunan Batılı ülkeler kadar, diyalogdan yana mesaj verenler de var.

    Çatışmaların sonlandırılmasını istedi

    Onlardan biri olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kremlin ile iletişim kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu ifade etti.

    Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Scholz, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için dünya liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebilmesi gerektiğini vurguladı.

    Putin ile diyalog vurgusu

    Başbakan Scholz, "Hedefimiz Rusya'nın savaşını durdurmak, Ukrayna'nın bütünlüğünü korumaktır." dedi.

    Bu hedefleri gerçekleştirmek için Putin ile konuşmaları gerektiğine dikkati çeken Scholz, "Bunun telefon üzerinden mi, video bağlantısı üzerinden mi yoksa uzun bir masa etrafında mı yapılacağını göreceğiz." diye konuştu.

    Olaf Scholz: Ukrayna savaşını bitirmek için Putin le konuşmalıyız #1

    "Böyle devam edemez"

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ateşkes için çeşitli şartlar ileri sürerken, Rusya bunu kabul etmeyip, masaya ön koşulsuz oturabileceklerini belirtiyor.

    Almanya Şansölyesi, Rusya'nın "bunun böyle devam edemeyeceğini kabul etmesi gerektiğine" inandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

    Rus lidere seslendi: Savaşı durdurun

    "Savaşı durdurmaları, birlikleri geri çekmeleri ve böylece karşılıklı anlayış için bir fırsat yaratmaları gerekiyor."

    Bir kez daha Rusya Devlet Başkanı'na seslenen Olaf Scholz, "Putin, bu savaşı durdurun." ifadesini kullandı.

    Olaf Scholz: Ukrayna savaşını bitirmek için Putin le konuşmalıyız #2

    Olaf Scholz: Ukrayna savaşını bitirmek için Putin le konuşmalıyız #3

    Olaf Scholz: Ukrayna savaşını bitirmek için Putin le konuşmalıyız #4

    Olaf Scholz: Ukrayna savaşını bitirmek için Putin le konuşmalıyız #5


    Diyarbakır'da tırın altında kalan yaya kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da tırın altında kalan yaya kurtarılamadı

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Kiev'de elektrik kesintileri arttı
    Dünya

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Kiev'de elektrik kesintileri arttı

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Görüş Bildir