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    Olaf Scholz: Ukrayna savaşının tırmanmasına hazırlıklı olmalıyız

    Ukrayna'daki duruma işaret eden Alman lider, "Tırmanmaya hazırlanmalıyız" şeklinde konuştu. Scholz, durumun altyapının yok edilmesine kadar gidebileceği uyarısında bulundu.
    • 22.11.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 18:05
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    Olaf Scholz: Ukrayna savaşının tırmanmasına hazırlıklı olmalıyız

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına dair görüşünü paylaştı.

    Scholz, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'daki durumun tırmanmasına hazır olması gerektiğini söyledi.

    "Tırmanmaya hazırlanmalıyız"

    Berlin'de düzenlenen bir konferansta konuşan Scholz, konuyla ilgili öngörüsünü şöyle açıkladı:

    "Savaşın gidişatı ve Rusya'nın gözle görülür ve artan başarısızlıkları göz önüne alındığında, bir tırmanmaya hazır olmalıyız."

    "Altyapının yok edilmesine kadar gidebilir"

    Scholz, tırmanan gerilimin altyapının yok edilmesine kadar gidebileceğine dair düşüncesini aktardı.

    Öte yandan Scholz, Rusya'nın saldırılarının ardından açıklanan ve Alman ordusunun savunma stoklarını oluşturmayı içeren 100 milyar euroluk fonun, "öğrenilen bir dersin sonucu" olduğunu kaydetti.

    Olaf Scholz: Ukrayna savaşının tırmanmasına hazırlıklı olmalıyız #1

    Nükleer silah kullanımına karşı çıktı

    Çin ziyaretine de değinen Scholz, iki ülkenin nükleer silah kullanımına karşı ortak duruşunun dile getirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

    Reuters'ın aktardığına göre, Alman Başbakan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ukrayna'da nükleer silah kullanma tehditlerine tepki göstermişti.

    Olaf Scholz: Ukrayna savaşının tırmanmasına hazırlıklı olmalıyız #2


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