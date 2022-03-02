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    Olaf Scholz: Ukrayna'da askeri müdahalede bulunmayacağız

    İsrailli mevkidaşıyla görüşen Scholz, Ukrayna krizini değerlendirdi. Scholz, askeri müdahale ihtimali konusunda net ifadeler kullandı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 16:36
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    Olaf Scholz: Ukrayna'da askeri müdahalede bulunmayacağız

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ziyareti kapsamında Başbakan Naftali Bennett ile bir araya geldi.

    Scholz, İsrailli mevkidaşıyla görüşme sonrası dikkat çeken ifadeler kullanarak Ukrayna-Rusya krizine değindi.

    "ASKERİ MÜDAHALE YANLIŞ OLUR"

    Ukrayna'da herhangi bir askeri müdahalede bulunmayacaklarını belirten Scholz, “Çizgimiz çok net, askeri müdahalede bulunmayacağız. Bu NATO ve diğer herkes için geçerli. Bu durumda yanlış olur.” dedi.

    "YAPTIRIMLAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR"

    Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında bulunan ülkelerin verdiği desteklere de değinen Scholz, "Verdiğimiz destekler ve Rusya'ya uyguladığımız yaptırımlar uluslararası boyutta etkisini göstermektedir. Yaptıklarımızın doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Rusya'ya karşı tutarlı olmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

    "RUSYA SALDIRILARINI DURDURMALI"

    Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin yakın zamanda devam etmesini sağlamak için çalışacaklarını da ifade eden Scholz, "Rusya tüm düşmanlıkları, sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırılarını durdurmalı. Barış için diplomasinin yeniden büyük bir fırsat olduğunu anlamalıdır." dedi.

    Olaf Scholz: Ukrayna da askeri müdahalede bulunmayacağız #1


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