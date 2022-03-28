Olaf Scholz, Ukrayna'da barış gücü ve uçuşa yasak bölgeye karşı çıktı

Almanya Başbakanı Scholz, Kiev yönetiminin talepleri konusunda istekli olmadıklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batı'dan askeri destek talebinde bulunuyor.

Zelensky, ülkesinin hava sahasının kapatılması gerektiğini yüksek sesle dile getiriyor.

ZELENSKY'NİN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVRİDİ

Ancak Zelensky, şimdiye kadar talebine karşılık bulamazken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Ukrayna liderinin isteğine sıcak bakmadıklarını dile getirdi.

ARD televizyonuna konuşan Scholz, "Barış gücü askerleri olarak adlandırılsa bile orada askeri alanda hareket etmeyeceğiz." dedi.

"UÇUŞA YASAK BÖLGE İÇİN CAN ATMAYACAĞIZ"

Scholz, açıklamasının devamında, "Orada (Ukrayna) uçuşa yasak bölge oluşturmak için can atmayacağız." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte Alman Başbakan, "Ukrayna'ya yardım etmek için her şeyi yaptıklarını" dile getirdi ve şu anda yaptırımların Rusya'ya karşı "ana araç" olduğunu sözlerine ekledi.