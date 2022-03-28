Petrol
111.35
-5.13%
Euro
16.28
-0.08%
Dolar
14.84
0.08%
Altın
926.66
-0.78%
Borsa
2184
0.39%
Bitcoin
700.394
5.68%
BTXN Coin
38.25
-3.79%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Olaf Scholz, Ukrayna'da barış gücü ve uçuşa yasak bölgeye karşı çıktı

    Almanya Başbakanı Scholz, Kiev yönetiminin talepleri konusunda istekli olmadıklarını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 14:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Olaf Scholz, Ukrayna'da barış gücü ve uçuşa yasak bölgeye karşı çıktı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batı'dan askeri destek talebinde bulunuyor.

    Zelensky, ülkesinin hava sahasının kapatılması gerektiğini yüksek sesle dile getiriyor.

    ZELENSKY'NİN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVRİDİ

    Ancak Zelensky, şimdiye kadar talebine karşılık bulamazken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Ukrayna liderinin isteğine sıcak bakmadıklarını dile getirdi.

    ARD televizyonuna konuşan Scholz, "Barış gücü askerleri olarak adlandırılsa bile orada askeri alanda hareket etmeyeceğiz." dedi.

    "UÇUŞA YASAK BÖLGE İÇİN CAN ATMAYACAĞIZ"

    Scholz, açıklamasının devamında, "Orada (Ukrayna) uçuşa yasak bölge oluşturmak için can atmayacağız." ifadesini kullandı.

    Bununla birlikte Alman Başbakan, "Ukrayna'ya yardım etmek için her şeyi yaptıklarını" dile getirdi ve şu anda yaptırımların Rusya'ya karşı "ana araç" olduğunu sözlerine ekledi.

    Olaf Scholz, Ukrayna da barış gücü ve uçuşa yasak bölgeye karşı çıktı #1


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Pendik'te patronunu soyan çalışan yakalandı
    3. Sayfa

    Pendik'te patronunu soyan çalışan yakalandı

    Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov vefat etti
    Dünya

    Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov vefat etti

    Görüş Bildir