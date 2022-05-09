Olaf Scholz, Ukrayna'ya silah sağlanmasını savundu

Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarına değinen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Putin, bize başka seçenek bırakmadı" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Sendikalar Birliğinin (DGB) 22. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Avrupa'da 77 yıl önce 8 Mayıs'ta insanlık tarihinin en yıkıcı savaşlarının birinin sona erdiğini belirten Scholz, "Bu felaketten çıkardığımız ders, bir daha asla." ifadesini kullandı.

"Avrupa'da barışı tehlikeye atan Putin'dir"

Olaf Scholz, güncel krizde Putin'in saldırdığı Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını aktararak, "Avrupa'da barışı tehlikeye atan odur (Putin'dir) ve bundan sıyrılmamalıdır. Bundan dolayı Ukrayna'ya yardım ediyoruz." dedi.

"Rus petrol ve gazının ithalatını mümkün olan en kısa sürede sıfırlamak için çalışıyoruz"

AA'da yer alan habere göre, partner ve müttefik ülkelerle Rusya'ya karşı tarihte eşi görülmemiş yaptırımlar uyguladıklarını söyleyen Scholz, "Rus petrol ve gazının ithalatını mümkün olan en kısa sürede sıfırlamak için çalışıyoruz. Burada iyi ilerleme kaydediyoruz. Bazılarının beklediğinden daha hızlı." diye konuştu.

"Putin bize başka seçenek bırakmadı"

Almanya'nın, Ukrayna'ya silah da sağladığını anlatan Scholz, Almanya'nın on yıllardan beri ihtilaflı olan bölgelere silah göndermediğinden dolayı bunun ülkede tartışma konusu olduğuna işaret etti.

Scholz, ülkesinin, Ukrayna'ya silah sağlamasını savunarak, "Putin bize başka seçenek bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sınırların şiddet kullanarak değiştirilemeyeceğini yineleyen Scholz, "Diğer her şey pandoranın kutusunu açmak anlamına gelir. Bunu anlamak için eski haritalara bakmak yeterli. Putin, bir Rus imparatorluğunun intikam projesi için bu ilkeyi bir tarafa attı." görüşünü paylaştı.

Olaf Scholz, Putin'in savaşının durdurulması gerektiğini, ancak o zaman barışın mümkün olabileceğini kaydetti.