Olaf Scholz'dan koronavirüs aşısı yaptırmayanlara mesaj

Ülkesinde yeni dönemi başlatan Scholz, halkı bir arada tutmak istediğini belirtti. Scholz, "Aşısızların da başbakanıyım" mesajını verdi. Alman Başbakan, on yılın sonuna dair hedefini de açıkladı.

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar 6.5 milyondan fazla vaka ve 106 binin üzerinde ölüm kayıtlara geçti.

Ülkenin yeni Başbakanı Olaf Scholz, pandemiyle mücadeleye dair mesajlar verdi.

"KORONAYLA MÜCADELEDE KIRMIZI ÇİZGİLER OLMAMALI"

Scholz, Noel'de sokağa çıkma yasağını dışlamadığı mesajını vererek, koronavirüs ile mücadelede kırmızı çizgiler olmaması gerektiğini de söyledi.

Bild'e konuşan Scholz, "Kırmızı çizgiler olmamalı, bu salgın bize bunu gerçekten gösterdi. Koşullar gerektiriyorsa, her zaman yeniden düşünmeye hazır olmalıyız." dedi.

"ÜLKEYİ BİR ARADA TUTMAK İSTİYORUM, AŞISIZLARIN DA BAŞBAKANIYIM"

Çok sayıda korona hastasına rağmen hastanelerin yeterli yoğun bakım yatağı sunabilmesi için önemli miktarda para sağladıklarını belirten Scholz, aşılamayla ilgili olarak, "Ülkeyi bir arada tutmak istiyorum. Aşısızların da başbakanıyım." diye konuştu.

AŞI KARŞITLARINA MESAJ

Farklı görüşlere sahip olmanın bölünme anlamına gelmediğini dile getiren Scholz, "Tartışabiliriz. Aşısız insanların çoğunun meşale yürüyüşlerini benim kadar iğrenç bulduğuna eminim." ifadelerini kullandı.

Almanya'da koronavirüs politikasına karşı çıkanlar, birkaç gün önce Saksonya Sağlık Bakanı Petra Köpping'in evinin önünde meşalelerle yürüyüş düzenlemişti.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinin vatandaşlarıyla düzenli görüşmeler yapmak istediğini de açıkladı.

Scholz, "Yüz yüze veya dijital formatlarda düzenli karşılaşmalar planlıyoruz. Bu arada vatandaşlarla sohbet etmekten de faydalanıyorum. Şansölye olarak hedefim, on yılın sonunda herkesin şu yanıtı vermesidir: Evet, benim için iyi geçti." diye ekledi.