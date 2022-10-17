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    Olaf Scholz'dan nükleer santrallerin çalıştırılması talimatı

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini Nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi.
    • 17.10.2022 - 22:07
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    Olaf Scholz'dan nükleer santrallerin çalıştırılması talimatı

    Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan gelen yakıt tedarikindeki kesintilerden dolayı Avrupa'da enerji krizini önlemek amacıyla adımlar atılıyor..

    Almanya, ülkedeki nükleer santrallerini aktif tutma kararı aldı.

    Başbakanı Olaf Scholz'un ofisi, kararı Bakanlar Kuruluna mektupla duyurdu.

    3 nükleer santrali Nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi

    Mektupta, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini Nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi.

    Yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu

    Alman hükümetleri, güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için ülkenin nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu.

    Ancak Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz arzında sert kesintiye yol açan Ukrayna'daki savaş, Almanya'yı eski kömür ve petrol yakıtlı elektrik santrallerini yeniden devreye sokmaya sevk etmişti

    Olaf Scholz dan nükleer santrallerin çalıştırılması talimatı #1


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