Olaf Scholz'dan nükleer santrallerin çalıştırılması talimatı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini Nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan gelen yakıt tedarikindeki kesintilerden dolayı Avrupa'da enerji krizini önlemek amacıyla adımlar atılıyor..

Almanya, ülkedeki nükleer santrallerini aktif tutma kararı aldı.

Başbakanı Olaf Scholz'un ofisi, kararı Bakanlar Kuruluna mektupla duyurdu.

3 nükleer santrali Nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi

Mektupta, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini Nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi.

Yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu

Alman hükümetleri, güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için ülkenin nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz arzında sert kesintiye yol açan Ukrayna'daki savaş, Almanya'yı eski kömür ve petrol yakıtlı elektrik santrallerini yeniden devreye sokmaya sevk etmişti