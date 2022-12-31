Olaf Scholz'den yeni yılda 'enerji tasarrufu' çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni yıl mesajında, enerji tasarrufu yapma çağrısında bulunurken Ukrayna'ya yardımı sürdüreceklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni yıl mesajı yayımladı.

Almanya ve Avrupa için zor bir yılın sona erdiğini ifade eden Başbakan Scholz, yeni yıla güvenle ve yüksek enerjiyle girme çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına karşı Almanya, Avrupa Birliği ve NATO'nun uyum içerisinde güç gösterdiğini kaydetti.

"Zor zamanlarda güçlerini birleştiren bir ülkeyiz"

Almanya'nın iyi ve güvenli bir gelecek için hızla çalışan güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Scholz, “Özellikle zor zamanlarda güçlerini birleştiren bir ülkeyiz. Şehirde veya taşrada, yaşlı veya genç, varlıklı veya az varlıklı, burada doğmuş veya sonradan gelmiş hiç kimseyi geride bırakmadığımız bir ülke." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya daha fazla destek sözü

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'nın ortasında emperyalist bir savaş yürüttüğünü ve bu dönüm noktasında ciddi bir sınav verildiğini, aynı zamanda birçok insanın savaştan endişe duyduğunu ifade etti.

Ukrayna ile dayanışma gösterdiklerinin altını çizen Scholz, "Bu gibi günlerde bile Rus bombalarından ve roketlerinden nefes alamayan Ukraynalılara sempati duyuyoruz. Hepimiz bu savaşın sonuçlarını günlük hayatımızda hissediyoruz, süpermarkette, akaryakıt istasyonunda alışveriş yaparken veya elektrik ya da gaz faturasını öderken.” dedi.

Scholz, "Ancak 2022 yalnızca savaş, ıstırap ve endişeden ibaret olmadı. Ukraynalılar anavatanlarını savunuyorlar. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





"Yazın Rusya doğalgaz vanasını kapattığında Almanya pes etmedi"



Scholz, AB ve NATO'nun daha önceki bazı krizlerde olduğu gibi bölünmediğini, aksine uzun süredir olduğundan daha fazla birlik olduğuna dikkat çekti.

Schoz, “Yazın Rusya doğalgaz vanasını kapattığında Almanya pes etmedi. Çünkü kendimize şantaj yapılmasına izin vermeyeceğiz. 2022 yılının hikayesi uyum, güç ve aynı zamanda güven.” ifaadelerini kullanarak Almanları 2023'te aynı çizgide devam etme çağrısı yaptı.





"Önümüzdeki aylarda enerji tasarrufu önemini koruyacak"

Mesajında kendi kurduğu hükümete de övgüde bulunan Scholz, “Geçen yıl artan fiyatlara herkesin ayak uydurabilmesi için büyük yardım paketleri hazırlandı. Dayanışmamız en büyük varlığımızdır. Mühendisler ve vasıflı işçiler, sıvılaştırılmış gaz dağıtımı için yeni yüzer terminali ve gerekli hatları 200 günden daha kısa sürede inşa etti.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Lubmin'de, Stade'de ve Brunsbüttel'de daha fazla likit gaz terminali faaliyete geçecek. Bu çabalarla ülkemizi ve Avrupa'yı uzun vadede Rus gazından bağımsız hale getiriyoruz. Bu kışı da iyi stoklanmış gaz depolama tesisleri ve son aylarda enerji tasarrufu için gösterdiğimiz ortak çaba sayesinde atlatıyoruz. Önümüzdeki aylarda bu (enerji tasarrufu) önemini koruyacak.” dedi.

İHA'nın haberine göre; Başbakan Scholz güvenlik çalışanlarına, polise, silahlı kuvvetlere, itfaiyeye ve kurtarma hizmetlerine de teşekkür etti.



