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    Olena Zelenska: Adalete de ihtiyacımız var

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, İngiltere parlamentosuna yaptığı hitabında, "İhtiyacımız olan tek şey zafer değil, adalete ihtiyacımız var” dedi.
    • 29.11.2022 - 22:11
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    Olena Zelenska: Adalete de ihtiyacımız var

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, İngiltere parlamentosuna hitap etti.

    "İhtiyacımız olan tek şey zafer değil, adalete ihtiyacımız var"

    İngiltere'yi Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı mücadelesinde lider olmaya çağıran Zelenska, “İhtiyacımız olan tek şey zafer değil, adalete ihtiyacımız var. Çünkü adalet önceki savaşların sonunu getirdiği gibi bu savaşın da sonunu getirecektir. Füzelerden zarar gören insanlarımız için adalete ihtiyacımız var. Ukrayna, Avrupa ve tüm dünyanın şu anda bu adalete ihtiyacı var. Bu yine Londra'da başlatılabilir. Çünkü adaletin İngiliz yaşam tarzının ölçütlerinden biri olduğunu biliyoruz. Hümanizmin değerlerini savunan güçlü bir uluslararası hukuk ve savunma deneyimine sahipsiniz. Bu nedenle İngiltere'ye sesleniyoruz" dedi.

    Olena Zelenska: Adalete de ihtiyacımız var #1

    Zelenska’dan Rusya için özel mahkeme çağrısı

    Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Rusya'yı işgali nedeniyle cezalandıracak yeterli güce sahip olmadığını savunan Zelenska, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlık suçuna karşı ICC'nin çalışmalarını zayıflatmayacak, güçlendirecek özel bir mahkeme başlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. İngiliz milletvekillerinden özel bir mahkeme çağrısını desteklemelerini isteyen Zelenska, "Müttefikler olmadan zafer gibi adalet de mümkün değildir" dedi.

    Olena Zelenska: Adalete de ihtiyacımız var #2

    "Bu adalet sadece Ukrayna için gerekli değil, dünya için gerekli"

    İkinci Dünya Savaşı'na atıfta bulunan Zelenska, "Ocak 1942'de olduğu gibi, dünya toplumunu birleştirmeliyiz. Adalet çabalarında dünya lideri olmanız için sizden küçük bir iyilik istiyorum. Bu adalet sadece Ukrayna için gerekli değil, dünya için gerekli. Dünyanın ayakta kalabilmesi için adaleti görmemiz gerekiyor. İngiltere'nin bu ivmeye dünyanın daha iyi, daha adil bir olabilmesi için belirleyici bir itici güç verebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Zelenska, hitabının ardından İngiliz milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

    "Olena Zelenska'yı davet etmekten onur duyuyorum"

    İHA'nın haberine göre, Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle oturum sonrası yaptığı açıklamada ise, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska'nın Avam Kamarası'nda konuşma yapmasından onur duyduk. Bugün Avam Kamarası'na Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska'yı davet etmekten onur duyuyorum" dedi.

    Olena Zelenska: Adalete de ihtiyacımız var #3


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