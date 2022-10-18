Olena Zelenska: Çocuklar, Zelensky'yi özlüyor

Firsy Lady Zelenska, çatışmaların patlak vermesinden bu yana yaşadıklarını anlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska, Rusya'nın saldırıları sonrası aile hayatının nasıl değiştiği hakkında konuştu.

Zelenska, Bild'e yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin saldırılarından bu yana günlük rutininin bozulduğunu söyledi.

"Bir anne olarak benden bekleneni yaptım"

"Hayatınızı birkaç dakikadan fazlası için planlayamıyorsunuz." diyen Zelenska, savaşın ilk günlerine ilişkin, "Baskıcı bir atmosfer vardı." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Başkent Kiev'in kuşatılmak üzere olduğu günlerden söz eden Zelenska, "Üzerimizde büyük bir tehlikenin asılı olduğunu biliyorduk. Bir anne olarak benden bekleneni yaptım: sakin oldum ve çocuklarıma gülümsedim." şeklinde konuştu.

Zelenska: Babalarını özlüyorlar

Ukrayna First Lady'si, kızı Oleksandra ve oğlu Kyrylo'dan bahsederken, "Babalarını özlüyorlar." ifadesini kullandı.

Zelensky'nin ailesi, çatışmalar nedeniyle günlük yaşamda ayrı hayatlar sürmek zorunda kalıyor.

"Okula gitmekten korkmuyor"

Zelenska, "Kulağa korkunç geliyor, ancak çocuklar buna yetişkinlerden daha hızlı alışıyor. Kyrylo, okula gitmekten korkmuyor. Arkadaşları ve sınıf arkadaşları orada. Okula gitmek istiyor." dedi.

Ukrayna liderinin eşi, "Bir ülke savaşta lidersiz kalırsa sarsılır. Bunu düşünmemeye çalışıyorum." diye ekledi.