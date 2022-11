Olena Zelenska: Rus askerlerinin tecavüz etmeleri emredildi

Londra'da Çatışmalarda Cinsel Şiddeti Önleme Konferansı’nda konuşan Olena Zelenska, Rus askerlerinin eşleri tarafından tecavüze teşvik edildiğini ve bunun bir taktiksel karar olduğunu öne sürdü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10'uncu aya yaklaşıldı.

Savaş süresince her iki ülkede de ağır kayıplar yaşanırken Rus ordusu, her geçen gün şiddetini artırıyor.

Geçtiğimiz ay, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından savaşa ilişkin rapor yayınlandı.

Ukrayna'da savaş suçları işlendiği açıklandı

Raporda, Rus askerlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediği belirtildi.

Ayrıca BM müfettişleri, çok sayıda cinsel istismar ve şiddet vakasına da raporda yer verdi.

Kadın ve çocuklara tecavüz edildiği iddia edildi

Vakalar arasında Ukraynalı savaş esirlerinin işkence gördüğü ve hadım edildiği iddialarının yanı sıra çocukların cinsel istismara uğradığı ve kadınlara tecavüz edildiği iddiaları yer aldı.

Öte yandan savaş süresince verdiği röportajlarla sık sık gündem olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi First Lady Olena Zelenska, yeni bir açıklamada bulundu.

Çatışmalarda Cinsel Şiddeti Önleme Konferansı’nda konuşan Zelenska, bu tür olayların taktiksel bir karar olduğunu öne sürdü.

"Cinsel suçlar sistematik olarak işleniyor"

Zelenska, "Cinsellikle ilgili suçlar sadece şiddet veya insanları tehdit etmekle ilgili değil, aslında bu cephaneliklerindeki başka bir silah. Bunları savaş suçu olarak kabul etmek ve tüm failleri adalete teslim etmek bu yüzden son derece önemli. Cinsel suçlar sistematik olarak işleniyor ve Rus askerleri bunu akrabalarıyla telefonda konuşuyorlar.” diye konuştu.

"Ukraynalı kadınlara tecavüz et"

Ukrayna'nın First Lady'si, Rus askerlerin, eşleri tarafından tecavüze teşvik öne sürerek, “Eşlerine ‘haydi bu Ukraynalı kadınlara tecavüz et, sadece bunu benimle paylaşma' diyorlar. Umarım özgür dünyadan şu anda Ukrayna'da olan her şeye bir yanıt verilir.” dedi.

Cinsel şiddet oranı yüzde 30

Diğer taraftan Çatışmalarda Cinsel Şiddeti Önleme Konferansı’na, Zelenska’nın yanı sıra 70 ülkenin temsilcileri katıldı.

Organizatörler, kanıtların çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki kadın ve kız çocuklarının yüzde 30'a varan oranda cinsel şiddete maruz kaldığını gösterdiğini söyledi.