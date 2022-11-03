Olena Zelenska: Rusya, teknolojiyi terörün hizmetine sunuyor

Zelensky'nin eşi, teknolojinin Rusya'nın 'terörist saldırıları' için kullanıldığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Web Zirvesi'ne katıldı.

Etkinliğin açılışında teknolojiyle ilgili katılımcılara seslenen Zelenska, "Seçtiğiniz meslek, uzmanlık alanınız şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında bir savaş alanı oldu." dedi.

"Bunu Ukrayna'da Rus terörü yüzünden hissettik"

Zelenska, "Bilimkurgu romanlarında okuduğumuz distopyalar ve tüm yaşamı yok etme tehditleri sandığınızdan çok daha yakın. Bunu Ukrayna'da Rus terörü yüzünden hissettik çünkü Rusya teknolojiyi terörün hizmetine sunuyor." şeklinde konuştu.

Teknolojinin, Ukrayna halkına yardım etmek yerine büyük ölçüde "Rusya'nın terörist saldırıları" için kullanıldığını söyleyen Zelenska, şöyle devam etti:

"Teknoloji, insanları yok etmek için kullanılmamalı"

"Teknolojinin insanları yok etmek için değil, kurtarmak ve onlara yardım etmek için kullanılması gerektiğine inanıyorum. Böyle bir teknolojinin geleceği olduğuna inanıyorum. Böyle değilse, dört gözle bekleyecek bir gelecek olmayacak.

Dünyayı hareket ettiren güç sizsiniz. Yardımcı olabilecek ama yok etmeyen bir potansiyeliniz ve teknolojileriniz var. Ukrayna'ya yardım ederek dünyayı doğru yönde hareket ettirebileceğinizden eminim. Bu yüzden sizi bunu yapmaya davet ediyorum. Hadi beraber yapalım."