Olena Zelenska'dan Rus annelere: Ne hissediyorsunuz

First Lady Zelenska, kaleme aldığı yazıda, ölen Ukraynalı çocukların fotoğraflarına yer verdi. Zelenska, Rus annelerine çağrıda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden çocukların bazılarının isimlerini fotoğraflarıyla birlikte paylaştı.

Daha önceki açıklamasında Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması çağrısında bulunan First Lady Zelenska, sivillerin hedef olduğunu söyledi.

"EMİNİM AYNI CEVABI DUYACAKSINIZ"

Zelenska, İngiltere basınından Daily Mail için kaleme aldığı yazıda, "Herhangi bir anneye dünyada onun için en değerli olan şeyi sorun, eminim aynı cevabı duyacaksınız: Çocuklar. Ancak bu korkunç savaş, çocuklar için ölüm demek." ifadesini kullandı.

"Ölüm" ve "çocuklar" kelimelerinin birbirinden sakındığını belirten Zelenska, "Bir anne olarak bunları dile getirmenin bile imkansız olduğunu biliyorum. Kırık kalpler, kırık aileler ve kırık kaderler..." dedi.

"RUSYA'NIN ANNELERİNE SORUYORUM"

Saldırılar sırasında hayatını kaybeden çocukların isimlerinden bahseden Zelensky'nin eşi, "Rusya'nın annelerine soruyorum: Oğullarınız çocuklarımızı öldürürken ne düşünüyorsunuz? Onlara bomba atıp, havan topuyla parçaladıklarını mı?" diye yazdı.

"HİÇBİR ANNE ÇOCUĞUNUN ÇOCUK KATİLİ OLMASINI İSTEMEZ"

Zelenska, hiçbir annenin çocuğunun çocuk katili olmasını istemeyeceğini ifade ederek, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin'in vaat ettiği cömert ödüller için bile bunu istemezler." notunu düştü.

Rusya'nın annelerinden şimdiye kadar "sadece sağır edici bir sessizlik" duyduğunu dile getiren Zelenska, şunları aktardı:

"HAYAL ETMEK BİLE İSTEMİYORUM"

"Korkmuşlar mı yoksa kayıtsızlar mı? Hayal etmek bile istemiyorum çünkü hangisinin daha kötü olduğunu bilmiyorum. Rusya'da insanlar askerlerinin sivil halka zarar vermediğini söylerken, onlara bizden koparılan çocukların fotoğraflarını göstermenizi istiyorum."