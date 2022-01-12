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    Olimpiyat madalyalı atlet Deon Lendore, trafik kazasında öldü

    Olimpiyat madalyalı Trinidad ve Tobagolu atlet Deon Lendore, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
    • AA
    • 12.01.2022 - 03:09
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    Olimpiyat madalyalı atlet Deon Lendore, trafik kazasında öldü

    Trinidad ve Tobago Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Texas eyaletinde antrenmanlarını sürdüren 29 yaşındaki Lendore'nin, geçirdiği trafik kazası sonrası vefat ettiği belirtilerek sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

    LONDRA OLİMPİYATLARI'NDA BROZN MADALYA KAZANMIŞTI

    2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışı finalinde ülkesine bronz madalya kazandıran Deon Lendore, Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda aynı kategoride gümüş madalya da elde etmişti.

    Olimpiyat madalyalı atlet Deon Lendore, trafik kazasında öldü #1


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