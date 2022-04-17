Ömer Çelik, Kanada'daki saldırıyla ilgili paylaşım yaptı

Ömer Çelik, Kanada'daki saldırıyla ilgili paylaşım yaptı

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kanada makamlarının saldırganları bir an evvel yakalamasını diliyoruz" dedi.

Kanada’da teravih namazından çıkanların üzerine ateş açıldı.

Toronto kentinde düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı. Toronto Polisi, olayın, Scarborough bölgesindeki Ebubekir-i Sıddık Camisi'nde meydana geldiğini ifade etti.

Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırının faillerinin bir an önce yakalanmasını diledi.

AA'nın haberine göre; Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Toronto kentinde, teravih namazından çıkanlara bir araçtan ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kanada makamlarının..."

"Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Kanada makamlarının saldırganları bir an evvel yakalamasını diliyoruz."

Olayın geçmişi

Cumartesi yerel saatle 01.00 sularında teravih namazından çıkan 5 kişi, yoldan geçen bir araçtaki kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandı.

Kanada polisi, yaralananların, husumete sebep olacak herhangi bir olaya karıştığını gösteren bilgi olmadığını belirtti.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, üçünün taburcu edildiğini, ikisinin ise tedavilerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

"Üzgün ve endişeliyim"

Olayın gerçekleştiği Ebubekir-i Sıddık Camisi'nin bağlı olduğu Scarborough Müslümanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nadeem Sheikh, "Gerçekten üzgün ve endişeliyim. Bu sabah 5 kardeşimiz vuruldu. Saldırganların bir an önce bulunup adalete teslim edilmelerini istiyoruz." dedi.