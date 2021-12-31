Omicron, Fransa'da baskın tür oldu

Halk Sağlığı Merkezi, testlerin yüzde 62,4’ünde Omicron mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.

Koronavirüs salgını vakalarındaki artış sürerken, yeni varyant Omicron, çoğunluğu oluşturmaya başladı.

Fransa’da tırmanan vaka sayılarıyla birlikte, ülkede Omicron baskın mutasyon haline geldi.

FRANSA'DA OMICRON ALARMI

Halk Sağlığı Merkezi’nin açıklamasında, hafta başında yapılan koronavirüs testlerinin yüzde 62,4’ünde Omicron mutasyonunun tespit edildiği ifade edildi. Bu oranın geçen hafta yüzde 15 seviyesinde olduğu da belirtildi.

Omicron mutasyonunun İngiltere, Portekiz ve diğer Avrupa ülkelerindeki hızlı artışı ve bulaşıcılık oranındaki yüksekliği nedeniyle baskın mutasyon olmasının beklendiği de açıklandı.

AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU

Paris'te kısıtlamalar kapsamında bugünden itibaren 11 yaşındaki herkes için açık havada maske takmak zorunlu hale geldi.

Ülkedeki hastanelerde şu an 18 bin 321 koronavirüs hastası bulunurken, çarşamba ve perşembe günü hastaneye yatırılan hasta sayının bin 922 olduğu öğrenildi. Böylece yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 3 bin 500’ü geçti.

Koronavirüs nedeniyle ülkede, pazartesi günü yeni kısıtlamalar yürürlüğe girmişti.