Omicron varyantının en çok görüldüğü ülkeler

Omicron vakalarının en çok görüldüğü üç ülke sırasıyla İngiltere, Güney Afrika ve ABD oldu. Sadece İngiltere'de 14 kişi, hızla yayılan varyant nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüsün Omicron varyantı birçok ülkede etkisini sürdürüyor.

Dünyada 21 Aralık itibarıyla toplam 106 ülkede Omicron vakası tespit edildi.

İNGİLTERE BAŞI ÇEKİYOR

Alman Statista şirketinin verilerine göre, 16 Aralık itibarıyla İngiltere, Omicron vakalarının en çok görüldüğü ülke oldu.

İngiltere'de 16 Aralık itibarıyla 2 bin 957 Omicron vakası görülürken İngiltere'yi 1000 vakayla Güney Afrika, 321 ile ABD takip etti.

DİĞER ÜLKELER

Danimarka’da 213, İsviçre’de 124, Belçika’da 121, Avustralya’da 105, Almanya’da 102, İsrail’de 90, Botsvana’da 84, Hollanda’da 64, Kanada’da 58, Fransa’da 56, Norveç’te 55, İspanya’da 52, Gana’da 40, Portekiz’de 23, İsveç’te 20, Hong Kong ve Cebelitarık’ta 18’er, Mozambik, Avusturya, İtalya ve Namibya’da 17’şer, Brezilya’da 16, Singapur’da 13, Nijerya ve Hindistan’da 11’er, Güney Kore’de 9, Japonya ve Senegal’de 7’şer, İrlanda’da 6, Çekya’da 5, Lübnan ve Ürdün’de 4’er, Tayland, Finlandiya, Malavi, Meksika ve Slovakya’da 3’er, Nepal, Lihtenştayn, Litvanya, Sri Lanka, Rusya, Romanya, Yunanistan, Filipinler, Bangladeş, Hırvatistan, Malezya ve Slovenya’da 2’şer, Porto Riko, Trinidad ve Tobago, Pakistan, Sierra Leone, Endonezya, Arjantin, Türkiye, Yeni Zelanda, Maldivler ve Kamboçya’da birer Omicron vakası tespit edildi.

İNGİLTERE’DE 14 KİŞİ ÖLDÜ

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) “Endişe Verici Varyantlar” arasında sınıflandırdığı Omicron varyantından sadece İsrail, ABD ve İngiltere'de ölenler oldu.

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian Keegan, 22 Aralık itibarıyla Omicron varyantıyla bağlantılı olarak 14 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

İsrail'de başka rahatsızlıkları da olan bir kişinin ölmesiyle Omicron kaynaklı ilk ölümün yaşandığı, ABD’de de 20 Aralık’ta söz konusu varyant kaynaklı bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

SALGININ BAŞINDAN BU YANA 277 MİLYONUN ÜZERİNDE VAKA BİLDİRİLDİ

Koronavirüs verilerinin derlendiği “Worldometer” sitesine göre, salgınının başından bu yana dünyada vaka sayısı 277 milyon 631 bin 414'e ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 396 bin 334, iyileşenlerin sayısı da 248 milyon 871 bin 296 oldu.

En yüksek vaka sayısının görüldüğü ABD'de 52 milyon 510 bin 978 kişi koronavirüse yakalandı, 833 bin 29 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları sıralamasında ABD'yi takip eden ülkeler şöyle:

“Hindistan (34 milyon 765 bin 976), Brezilya (22 milyon 222 bin 928), İngiltere (11 milyon 647 bin 473), Rusya (10 milyon 318 bin 650), Türkiye (9 milyon 228 bin 835) Fransa (8 milyon 798 bin 28), Almanya (6 milyon 915 bin 353), İran (6 milyon 179 bin 817), İspanya (5 milyon 645 bin 95), İtalya (5 milyon 472 bin 469), Arjantin (5 milyon 415 bin 501), Kolombiya (5 milyon 112 bin 719).”

KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNDE DE İLK SIRADA ABD YER ALIYOR

ABD, koronavirüs ölümlerinde de dünyada ilk sırada yer almayı sürdürüyor.

ABD'nin ardından en fazla koronavirüs ölümü görülen ülkeler şöyle sıralandı:

“Brezilya (618 bin 128), Hindistan (478 bin 759), Rusya (301 bin 271), Meksika (298 bin 359), Peru (202 bin 375), İngiltere (147 bin 573), Endonezya (144 bin 42), İtalya (136 bin 77), İran (131 bin 262), Kolombiya (129 bin 586), Fransa (122 bin 116), Arjantin (116 bin 964), Almanya (110 bin 234).”