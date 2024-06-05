Oppenheimer'ın torunu Charles: Nükleer teknolojiyi dünyayı yok etmek için kullanmayın Charles Oppenheimer, atalarından ders çıkarmaları gerektiğini söyledi. ABD'li fizikçinin torunu, "Bilim ve teknolojiyi dünyayı yok etmek yerine kurtarmak için kullanabiliriz" dedi.

AA

ABD'li fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın torunu Charles Oppenheimer, nükleer silahlara sahip güçlere çağrıda bulundu.

Fizikçi Robert Oppenheimer, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombasının inşasında rol oynamıştı.

Torun Charles, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, nükleer silahlara karşı olduğunu ifade etti.

"Dünya daha tehlikeli döneme girdi"

Nükleer silahlara karşı olduğunu ifade eden Charles, dünyanın "her zamankinden daha tehlikeli yeni bir döneme" girdiğini dile getirdi.

Bu dönemde nükleer güce sahip ülkeler arasında diyaloğun artırılması gerektiğini vurgulayan Oppenheimer, "iletişimi ve diyaloğu artırmazlarsa" ABD, Çin ve Rusya arasında gittikçe artan gerginliğin "dünyadaki en büyük tehlike haline gelebileceğini" belirtti.

'Atalarımızdan ders çıkaralım' çağrısı

Charles Oppenheimer, "Büyükbabam da dahil olmak üzere atalarımızdan ders çıkarabileceğimize inanıyorum. Onların tavsiyelerini dinlemek, bugün her zamankinden daha önemli. Nükleer enerjiyi iyi amaçlar için kullanabileceğimize inanıyorum." dedi.

"Dünyayı yok etmek yerine kurtarmak için kullanabiliriz"

Japonya'nın bu dönemde "daha fazla iş birliği çağrısı" yapması dolayısıyla "en iyi konumda" yer aldığını belirten Oppenheimer, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadelede daha yaygın kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Oppenheimer, "Aynı bilim ve teknolojiyi dünyayı yok etmek yerine kurtarmak için kullanabiliriz." diye konuştu.

Atom bombasının mucidi

Torun Oppenheimer, Japonya'nın güneydoğusundaki Hiroşima'yı ziyaretinde Hiroşima Barış Anıtı Müzesi Direktörü Harada Hiroşi dahil kentte "hibakuşa" diye bilinen atom bombası mağdurlarıyla bir araya geldi.

'Atom bombasının mucidi' olarak gösterilen ABD'li fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın torunu 49 yaşındaki Charles Oppenheimer ABD'de yaşıyor.

Torun Oppenheimer, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını destekleyen "Oppenheimer Projesi" adlı bir sivil toplum örgütünün de kurucusu.

Oppenheimer filmi ödüller kazandı

ABD'li fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatı ile atom bombasının geliştirilmesi sürecini anlatan biyografik film "Oppenheimer" ABD Akademi Ödülleri'nde 7 dalda Oscar kazanmıştı.

Oppenheimer ve bir grup bilim insanının atom bombası tasarlama sürecini anlatan film, Temmuz 2023'te başta ABD olmak üzere birçok ülkede gösterilirken, Japonya'da bu yıl mart ayı sonunda izleyiciyle buluşmuştu.

Atom bombasının "insani bedelini gözardı ettiği" gerekçesiyle eleştirilen filmin, içeriği ve tanıtımına ilişkin tartışmalar nedeniyle Japonya'da geç gösterime girdiği belirtilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)