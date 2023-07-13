Ordu liderlerini eleştiren Rus Tümgeneral Popov görevden alındı Ukrayna karşısında Rusya birliklerinin yaşadığı eksikliği dile getiren Rus komutan, "Emir uydurup benden kurtuldular" dedi.

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Ukrayna'da görevlendirilen Rus ordusu komutanının görevine son verildi.

Tümgeneral Ivan Popov, askeri şeflere cephe hattındaki durumla ilgili mesajlar iletti.

"Yalan söylemeye hakkım yoktu"

Popov, "Ya susup korkak olmak ya da olduğu gibi söylemek gerekiyordu.” dedi.

Rus general, "Sizin adınıza, ölen silah arkadaşlarım adına yalan söylemeye hakkım yoktu, bu yüzden var olan tüm sorunları dile getirdim." ifadelerini kullandı.

Vatana ihanet suçlaması: Görevden alındı

BBC'nin haberine göre, söz konusu komutan, üstleri tarafından vatana ihanetle suçlanarak görevden alınması istendi.

"Emir uydurup benden kurtuldular"

Kendisinden tehlike sezildiğini dile getiren aynı komutan, sitemini şu sözlerle dile getirdi: