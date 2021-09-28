Orgeneral Mark Milley'nin, Rusya'dan üs talep ettiği öne sürüldü

Afganistan'da terörle mücadele kapsamında yardımcı olması için, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin, Rusya'dan üs talep ettiği ortaya atıldı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin, Afganistan'daki düzenlenen operasyonlarda kolaylık sağlaması için Rusya'dan talepte bulunduğu iddia edildi.

ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra, bu ülkedeki terörle mücadele operasyonları için başta Pakistan olmak üzere Afganistan'a komşu birçok ülkeden üs talebinde bulundu ancak henüz bölgede üslerini kullandıracak bir ülke bulamadı.

GERASİMOV İLE BİRÇOK KONUYU KONUŞMUŞTU

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Milley'nin Rus mevkidaşı Gerasimov ile Helsinki'de görüştüğünü ve başta Afganistan'dan çekilme süreci olmak üzere birçok konuyu ele aldığını açıklamıştı.

Görüşmenin açıklamada yer almayan detayı, Milley ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde ifade vermesinden hemen önce Wall Street Journal gazetesine sızdırıldı.

RUS TARAFI HERHANGİ BİR SÖZ VERMEDİ

İsminin açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililer gazeteye yaptığı açıklamada, Orgeneral Milley'nin Helsinki'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin üs talebini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletmek üzere Orgeneral Gerasimov'a aktardığını ileri sürdü.

Yetkililer, Gerasimov'un bu konuda herhangi bir söz vermediğine dikkati çekerken, Putin'in 16 Haziran'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sırasında Amerikan askerlerine Rus üslerinde ev sahipliği yapabilecekleri fikrini ortaya attığını ve Milley'nin teklifinin de bu görüşmeye dayandığını iddia etti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Yasalara göre, ABD'nin Rusya ile askeri iş birliği yapması yasak.