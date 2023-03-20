Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çinlilere ait madene baskın: 9 ölü Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çin tarafından işletilen bir altın madenine düzenlenen silahlı baskında 9 Çin vatandaşı hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madenine silahlı baskın yapıldı

Çin tarafından işletilen madende bulunan 9 Çin vatandaşının baskında hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Maden, birkaç gün önce açılmıştı

Madenin bulunduğu Chimbolo yakınındaki Bambari kasabasının Belediye Başkanı Abel Matipata yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 05.00 sularında düzenlendiğini aktararak, madenin birkaç gün önce faaliyete geçtiğini ifade etti.

"Saldırıyı Rus Wagner yaptı" iddiası

Hayatını kaybeden 9 Çinlinin cenazeleri başkent Bangui'ye getirilirken, saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldığı ifade edildi. Saldırı henüz kimse üstlenmezken, isyancı Vatanseverler Koalisyonu (CPC) yaptığı açıklamada, Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner Grubuna bağlı Rus paralı askerleri saldırının arkasında olduğunu iddia etti.