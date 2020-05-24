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    Orta Afrika Cumhuriyeti’nde koronavirüsten ilk ölüm

    Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı yaşandı.
    • AA
    • 24.05.2020 - 06:51
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    Orta Afrika Cumhuriyeti’nde koronavirüsten ilk ölüm

    OAC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son birkaç haftadır ülkede yayılmaya başlayan Kovid-19 salgınının neden olduğu ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.

    Açıklamada, hayatını kaybeden kişi hakkında bilgiye yer verilmedi.

    ÜLKEDE 552 VAKA KAYDEDİLDİ

    Bakanlık, ülkede bugüne kadar 552 vaka kaydedildiğini ve 18 kişinin iyileştiği duyurdu.

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