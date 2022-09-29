Orta Asya ülkeleri, Rusya'da seferberlikten kaçanları ağırlıyor

Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan, cepheye gitmek istemeyenleri kabul ediyor. Konuyla ilgili analizde, "İlk kez muhalif görüşlü Rus vatandaşlarına ev sahipliği yapıyorlar" denildi.

Rusya'da 300 bin yedef askeri kapsayan kısmi seferberlik çağrısı sonrası çok sayıda Rus vatandaşı ülkeyi terk etmeye başladı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilan ettiği 21 Eylül'den bu yana yaklaşık 100 bin Rus vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Kazakistan: Onlara iyi bakmalıyız

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Çoğu, umutsuz durum nedeniyle ayrılmak zorunda kalıyor. Onlara iyi bakmalı ve güvenliklerini sağlamalıyız." dedi.

Geçmişte döneminde Sovyetler Birliği ile bağları olan Orta Asya ülkeleri, on yıllardır Rusya'ya işçi göçmenlerinin önemli bir kaynağı konumunda.

"Referandumu tanımıyoruz"

El Cezire'nin haberine göre, bu günlerde ise söz konusu bölgedeki hükümetler, Rusya'dan gelen sığınmacı dalgasına izin veriyor, ancak Ukrayna savaşını desteklemekte veya kınamakta herhangi bir adım atmıyor.

Bu ülkelerin bir istinası olan Kazakistan ise Ukrayna'nın doğusunda düzenlenen referandumu tanımayacağını duyurdu.

Astana yönetimi, çoğunluğu kara yoluyla olmak üzere, Rusların pasaport olmadan sınırları geçmesine izin veriyor.

Özbekistan da kaçan Rusları ağırlıyor

Bazıları da Kazakistan'ın güneyinde yer alan Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olan Özbekistan'a kaçıyor.

Başkent Taşkent'te sanat galerisi sahibi Timur Karpov, "Akının üstesinden gelemiyorum." dedi.

Reklamcılık sektöründe çalışan Aleksey, "Dairemde yaşayan iki aile olduğu için ailemin yanına taşındım." diye konuştu.

"Taşkent şimdiye kadar sessiz"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev savaşı ne destekledi ne de kınadı.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Due Diligence Central Asia'dan Alişer İlkhamov, “Taşkent şimdiye kadar sessiz. Bu, Mirziyoyev'in aşırı ihtiyatlılığını, Moskova ile bağları zedeleme endişesini gösteriyor.” dedi.

"Tarihte bir ilk"

Öte yandan Kırgızistan'da göçmen yetkilileri, 21 Eylül'den sonra ülkelerine giren Rusların sayısını bildirmedi.

Haberde, "Orta Asya, tarihinde ilk kez muhalif görüşlü birçok Rus vatandaşına ev sahipliği yapıyor. Ancak varlıklarının bölge ile Rusya arasındaki güç dengesini nasıl değiştireceğini tahmin etmek zor." denildi.