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    Orta Asya’da 400 milyon tondan fazla radyoaktif atık var

    Orta Asya ülkelerinde 400 milyon tondan fazla radyoaktif atığın bulunduğu açıklandı.
    • AA
    • 16.12.2021 - 00:33
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    Orta Asya’da 400 milyon tondan fazla radyoaktif atık var

    Özbekistan Devlet Endüstriyel Güvenlik Komitesi Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı Sardorbek Yakubbekov, düzenlediği basın toplantısında, Orta Asya ülkelerinde 418 milyon ton radyoaktif atığın bulunduğunu belirtti.

    SOVYETLER'DEN KALMA ÇOK MİKTARDA ATIK VAR

    Yakubbekov, ülkedeki ve Orta Asya bölgesindeki radyoaktif atıklar hakkında bilgi vererek, Sovyetler Birliği döneminde uranyum yataklarının işletilmesi sonucunda bölgede biriken çok miktarda radyoaktif atığın gömüldüğünü aktardı.

    Orta Asya’da 400 milyon tondan fazla radyoaktif atık var #1

    400 MİLYON TONDAN FAZLA RADYOAKTİF ATIK

    Radyoaktif atık sorununun tüm Orta Asya ülkelerinin sorunu olduğuna dikkati çeken Yakubbekov, halen Kazakistan'da 240 milyon ton, Kırgızistan'da 132 milyon ton, Tacikistan'da 42 milyon ton ve Özbekistan'da 4 milyon ton radyoaktif atığın bulunduğunu kaydetti.

    Özbekistan’da radyoaktif atıkların çevreye etkisini izlemek amacıyla özel bir programın benimsendiğini aktaran Yakubbekov, bu program kapsamında yapılan araştırma sonuçlarının ülkede radyasyon seviyesinin normları aştığı hiçbir bölge olmadığını gösterdiğini söyledi.

    ATIKLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN 2 MİLYON EURO AYRILDI

    Yakubbekov, atıkların bulunduğu bölgelerde çevresel durumun iyileştirilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerce 2 milyon eoru'luk ilk hibenin ayrılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

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