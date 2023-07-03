Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin Fransa'da Nahel isyanına karşı tutumu Bazı ülkeler, Paris yönetiminin aldığı tedbirlere destek verdi. İran'dan seyahat uyarısı yapılırken, Cezayir "Şok ve dehşet" ifadelerini kullandı.

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Polis kurşunu sonucu hayatını kaybeden Nahel M'nin ardından Fransa'da yaşanan kargaşa sonrası gözler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine çevrildi.

17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin öldürülmesi, birçok ülkenin Fransa'daki vatandaşlarını uyarmasını tetikledi.

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün dışişleri bakanlıkları, söz konusu ülkedeki vatandaşlarını gösterilere katılmamaları ve kalabalıklardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Bahreyn ve BAE'den tedbirlere destek

Hem Bahreyn hem de BAE, Fransa ile "dayanışma" sergileyen açıklamalar yayınlayarak, "güvenliği, iç barışı ve kamu düzenini korumaya" yönelik tedbirlere destek verdi.

İki ülke, Fransa yasalarına yönelik "daha fazla gerilimi azaltma, sakinlik ve saygı" gerektiği şeklinde çağrıda bulundu.

Manama yönetimi, "Fransa'nın bu olayların üstesinden gelme yeteneğine" olan güvenini teyit etti.

The New Arab internet sitesi, "Körfez ülkeleri, çoğunlukla Fransa ile iyi diplomatik ilişkilere sahip." diye yazdı.

İran: Gereksiz seyahatlerden kaçının

Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Fransa'ya "gereksiz seyahatler" yapmamaları konusunda uyardı. Bu ülkede bulunanlara "çatışma bölgelerinden" uzak durmalarını tavsiye etti.

Cezayir: Şok ve dehşet

Cezayir, Fransız-Cezayirli gencin perşembe günü meydana gelen ölümüne ilişkin "şok ve dehşet" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Nahel'in ailesine taziyelerini ileterek onların acılarının Cezayir'de paylaşıldığını belirtti.

Fransa, Kuzey Afrika ve Sahra altı Afrika'dan önemli sayıda insana ev sahipliği yapıyor.