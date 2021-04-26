Oscar ödül törenine 6 milyon dolarlık kolyeyle katıldı

Aktris Zendaya Maree Stoermer Coleman, taktığı 6 milyon dolar değerindeki kolyeyle Oscar törenine damga vurdu.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde, Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu ve Union Garı’nda düzenlenen 93’üncü Akademi Ödülleri’nde genç aktris Zendaya Maree Stoermer Coleman dikkat çekti.

Zendaya, Oscar gecesinde En İyi Film Müziği ve En İyi Orijinal şarkı ödüllerinin kazananlarını açıklamak üzere sahneye çıktı.

BOYNUNDA SERVET TAŞIDI

Şık ve sarı elbisesiyle törene gelen Zendaya, kırmızı halıda ışıl ışıl parlayan elmas kolyesiyle poz verdi.

Binlerce elmasın dizildiği milyon dolarlık kolye gazeteci ve davetlilerin de dikkatini çekti.

İngiliz medyası, Zendaya’nın elmas kolyesinin özel yapım olduğunu ve değerinin 6 milyon dolar (50 milyon 204 bin TL) olduğunu açıkladı.