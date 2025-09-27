Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Lawrence: Gazze için bir şey yapamamak kalbimi parçalıyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yapıyor...

Gazze'de yaşayan 65 binden fazla Filistinli, İsrail'in soykırım politikaları yüzünden hayatını kaybetti.

Bu kapsamda diplomatik alanda çeşitli yaptırımlarlar karşı karşıya kalan İsrail'e, uluslararası kamuoyundan da tepkiler gelmeye devam ediyor.

San Sebastian Film Festivali’nde konuşan Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence de Gazze'deki katliama ilişkin konuştu.

"OLANLAR, SOYKIRIMDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Lawrence, bu utanç verici durumdan korktuğunu belirterek şöyle konuştu:

Olanlar, soykırımdan başka bir şey değil ve bu kabul edilemez. Çocuklarım için, tüm çocuklar için korkuyorum. Her şeyin ötesinde, beni en çok üzen şey, bu saygısızlık ve söylemlerin ve bugünkü Amerikan siyasetinin gözünde normal hale gelmesi. Yani şu anda 18 yaşında oy kullanan çocuklar için, siyasetin dürüstlüğünün olmaması tamamen normal olacak.

"POLİTİKACILAR YALAN SÖYLÜYOR"

Politikacılar yalan söylüyor. Empati yok ve herkes şunu hatırlamalıdır ki; dünyanın bir tarafında olanları görmezden gelirseniz, çok geçmeden sizin tarafınızda da aynı şeylerin yaşanacağıdır.

"BİR ŞEY YAPAMAMAK KALBİMİ PARÇALIYOR"

Keşke söyleyebileceğim bir şey olsaydı... Bu son derece karmaşık ve utanç verici durumu düzeltmek için yapabileceğim bir şey olsaydı. Bu durum kalbimi parçalıyor. Ama gerçek şu ki, korkumuz ve çok fazla konuşmak ya da bu sorulara çok fazla cevap vermek, sözlerimin, seçilmiş yetkililerimizin elinde olan bir şeyi daha fazla alevlendirmek ve retorik katmak için kullanılacağıdır.

"İNSANLARIN, SORUMLULARIN KİM OLDUĞUNA ODAKLANMASINI İSTİYORUM"