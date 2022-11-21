Osman Aşkın Bak: Stoltenberg, Türkiye'yi seven birisi

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Bak, "Stoltenberg'in ülkemize olan desteğini biliyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kurulu'na katıldı.

Stoltenberg, program kapsamında Türkiye'den milletvekilleriyle bir araya geldi.

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım taleplerinin meclis onayı sürecine destek bulmak için NATO-PA'ya katılan AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'den milletvekillerinin olduğu grup ile özel görüşme gerçekleştirdi.

NATO'ya üyelik süreçleri

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Stoltenberg ile yapılan görüşmenin ardından, "Genel Sekreter, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçleriyle ilgili heyetimizle birlikte görüşmek istedi. Her parti temsilcisinin görüşlerini aldı.

Biz de 3'lü mekanizmanın şartlarının yerine getirilmesi durumunda sistemin işleyeceğini, terörle mücadele konusundaki bu adımların daha somut olması gerektiğini ifade ettik.

"Olumlu adımların atıldığını gördük"



Bu noktada özellikle yeni hükümetin kurulduğu İsveç'te başbakanın Türkiye'ye gelişiyle beraber olumlu adımların atıldığını gördük. Teknik konularla ilgili toplantılar devam ediyor. Gelecek hafta da İsveç'te 3'lü bir toplantı olacak." dedi.

"Stoltenberg, Türkiye'yi seven birisi"

"Olumlu, verimli bir toplantı oldu." diyen Bak, şöyle devam etti:

"Stoltenberg, Türkiye'yi seven birisi ve onun ülkemize olan desteğini biliyoruz. NATO Genel Sekreteri olduğundan bu yana NATO'da Türkiye ile ilgili görüşlerinde dengeli bir politika izliyor.

Kendisi buradaki toplantılarda da Türkiye'nin NATO için çok önemli bir müttefik olduğunu, gıda konusunda bölgede önemli bir rol oynadığını, bölgedeki dengeler açısından çok önemli roller üstlendiğini ifade etti.

"Türkiye'nin durumunu anlattı"



Terörizmle mücadelede Türkiye'nin durumunu anlattı ve terörizmde en çok hedef alınan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili görüşleri ve destekleri için teşekkür ederiz."

Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin NATO Genel Sekreteri tarafından çok önemsendiğini ve destek aldığını kaydeden Bak, şöyle konuştu:

"NATO müttefikliğine destek olmalarını ifade ediyoruz"

"Geçen hafta İstanbul'da 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz ve 81 kişinin yaralandığı bir terör saldırısı oldu. Bu sabah Kilis'te roket saldırısı oldu. Tüm bunlar var ve terörle mücadele devam ediyor. Biz karşı taraftan, teröre destek veren ülkelerden bunları yapmamalarını, NATO müttefikliğine destek olmalarını ifade ediyoruz.

"NATO'daki herkes bunun farkında"



Türkiye güçlü bir devlet, terörle başarılı mücadelesi devam ediyor. Yaptığı operasyonlarla terör örgütünün kökünü kazıyan adımları ortada. Her noktada, savunma sanayisiyle, milletiyle, teknolojisiyle güçlü bir Türkiye var. NATO'daki herkes bunun farkında."

AA'nın haberine göre, Stoltenberg, NATO-PA'nın 68. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerinin ülke meclislerinde onaylanma sürecinin sona erdirilmesinin zamanı geldi.

Bu ülkeler, terörizmle mücadelesinde gelecekte de Türkiye ile en yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerdir. Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik süreçlerinde Türkiye ile imzaladıkları memorandumun gerekliliklerini yerine getirdi. Bu süreç artık tamamlanmalı." demişti.

Türkiye ve Macaristan henüz onaylamadı

Stoltenberg, NATO üyesi 30 ülkeden 28'inin parlamentolarında Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımlarının onaylandığını, Türkiye ve Macaristan ulusal parlamentolarından da en kısa sürede onay vermelerini beklediklerini ifade etmişti.