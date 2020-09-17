Oxfam: Koronavirüs aşılarının yarısını zengin ülkeler aldı

Kuruluştan yapılan açıklamada, aşının herkese eşit şekilde ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları devam ederken Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dikkat çeken bir rapor yayınladı.

Rapora göre, geliştirilmekte olan koronavirüs aşılarının yarısı, 13 zengin ülke tarafından satın alındı.

Dozlar henüz klinik aşamada bulunuyor. Şimdiye kadar 5.3 milyar doz için tedarik anlaşmaları yapıldı.

YARISINI ZENGİN ÜLKELER ALDI

Bunların yüzde 51'ine tekabül eden 2.7 milyar dozun üretimi ve dağıtımı, Avrupa Birliği'nin yanı sıra ABD, Birleşik Krallık, Avustralya gibi yönetimlerce garanti altına alındı.

Geriye kalan 2.6 milyar doz ise Hindistan, Bangladeş, Çin, Brezilya, Endonezya ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeler tarafından ya satın alındı ya da bu konuda söz verildi.

"YAŞADIĞINIZ YERE VE PARAYA BAĞLI OLMAMALI"

Oxfam'dan Robert Silverman, "Hayat kurtaran aşılara ulaşmak, nerede yaşadığınıza ya da ne kadar paranızın olduğuna bağlı olmamalı." dedi.

Güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesinin ve onaylanmasının çok önemli olduğunun altını çizden Silverman, "Ancak aynı derecede önemli olan aşıların herkes için ulaşılabilir ve uygun fiyatlı olmasını sağlamaktır. Koronavirüs her yerde koronavirüstür." diye konuştu.

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