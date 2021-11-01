Oxford İngilizce Sözlüğü, aşıyı yılın kelimesi seçti

Sözlük yetkilileri, pandemi nedeniyle gündelik hayatta yer edinen aşıyı 2021'in kelimesi olarak belirledi.

2021 yılının kelimesi belli oldu.

"Vax", Oxford İngilizce Sözlüğü (OED) yazarları tarafından yılın kelimesi olarak ilan edildi.

AŞI, 2021'İN KELİMESİ OLDU

İngilizce'de aşının kısatlması olarak bilinen vax, özellikle koronavirüs salgını döneminde sıklıkla konuşuluyor.

BBC'nin haberine göre, sözlükten yapılan açıklamada, "çift aşı", "aşısız", "aşı karşıtı" gibi kelimelerin kullanım oranının tırmanışta olduğuna dikkat çekildi.

"BARİZ BİR SEÇİM"

OED kıdemli editörü Fiona McPherson, vax'ın "en çarpıcı etkiye" sahip olduğu için bariz bir seçim olduğunu söyledi. "En azından 1980'lere kadar gidiyor ama bizim verilerimize göre bu yıla kadar nadiren kullanılıyordu." diye konuştu.

YILLAR ÖNCE ORTAYA ÇIKTI

Bu yılın Oxford ödüllü kelimesi vax, ilk olarak 1799'da İngilizce'de yerini aldı.

Aşı kelimesinin türevleri olan aşı yapmak ve aşılama kelimelerinin ise ilk olarak 1800'de ortaya çıktığı anımsatıldı.

Tüm bu ifadelerin inek anlamındaki Latince "vacca" kelimesinden geldiği bilgisi paylaşıldı.

ÇİÇEK AŞISININ BULUNMASI

İngiliz doktor ve bilim insanı Edward Jenner'ın 1790'ların sonlarında ve 1800'lerin başlarında çiçek hastalığına karşı aşılama konusundaki öncü çalışmalarda bulunduğu kaydedildi.