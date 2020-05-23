Oxford, korona aşı çalışmasında ikinci faza geçti

Testlerin başarılı olması halinde ilk etapta 400 milyon doz üretilecek.

İngiltere'de koronavirüs aşı çalışmaları devam ediyor.

Oxford Üniversitesi, Cambridge merkezli ilaç firması AstraZeneca ile aşı geliştirme kapsamında yapılan klinik çalışmalarda ikinci faza geçti.

İkinci fazda 10 bin 260 katılımcı üzerinde aşının koruyuculuğu test edilecek. Teste katılanların yaşları 5 ila 69 arasında değişiyor.

KORONA AŞISINDA İKİNCİ FAZ

Araştırmaya öncülük eden Profesör Andrew Pollard, "Çalışmalar başarılı bir şekilde ilerliyor. İkinci fazda geniş çaplı uygulamada koruma sağlayıp sağlamadığını göreceğiz." diye konuştu.

İLK ETAPTA 400 MİLYON DOZ ÜRETİLECEK

AstraZeneca, denemelerin başarılı olması durumunda ilk etapta “AZD1222” adı verilen aşıdan 400 milyon doz üretilebileceğini bildirdi.

Bu yıl ve gelecek yıl, toplam 1 milyar aşı üretim kapasitesine ulaşılabileceği kaydedildi.

ABD, 300 MİLYON DOZ SİPARİŞ ETTİ

Öte yandan Washington yönetimi, AstraZeneca'nın geliştirmekte olduğu koronavirüs aşısından 300 milyon doz talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aşı talebinde bulunmasından sonra ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AstraZeneca'nın geliştirmekte olduğu aşıyı hızlandırmak için 1.2 milyar dolarlık bütçe ayırmayı kabul etti.