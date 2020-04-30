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    Oxford: Koronavirüs aşısı Haziran’da hazır

    İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın yürüttüğü aşı çalışmalarında, klinik hasta deneylerinin devam ettiği, aşının Haziran ayı gibi hazır olacağı duyuruldu.
    • DHA
    • 30.04.2020 - 18:21
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    Oxford: Koronavirüs aşısı Haziran’da hazır

     

    Koronavirüs aşısı için dünyada birçok aşı ve ilaç çalışması yapılıyor. O çalışmalar içinde en ileri düzeyde olan projeyi ise İngiltere'nin prestijli üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi yürütüyor.

    İLAÇ ŞİRKETİYLE ANLAŞILDI

    Üniversite, İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile hali hazırda denenmekte olan koronavirüs aşı adayının kullanıma hazır hale getirmek için anlaşma yaptığını açıkladı.

    BAŞARILI OLURSA ÜRETİME GEÇİLECEK

    Üniversite yaptığı yazılı açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığını ve koronavirüse karşı tam etkili olduğu kanıtlanırsa hemen üretim aşamasına geçileceğini vurguladı.

    KAR AMACI GÜDÜLMEYECEK

    AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak.

    Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak.

    Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.

    İngiltere'den aşı müjdesi: Koronavirüs aşısı Haziran’da hazır -1

    HAZİRAN AYINDA PİYASAYA ÇIKACAK

    Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, “AstraZeneca ile ortaklığımız önümüzdeki yıllarda salgınla mücadelede büyük bir güç olacak. Etkili bir onaylanmış bir aşımız olduğunda, koronavirüse karşı güçlü bir durumda olacağız” dedi.

    Aşının klinik deney sonuçlarının Haziran ayında netleşmesi bekleniyor, olumlu sonuç elde edilirse hemen akabinde üretime geçilecek.

    İngiltere'den aşı müjdesi: Koronavirüs aşısı Haziran’da hazır -2

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