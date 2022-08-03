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    Oxford Üniversitesi, Nijerya'dan yağmalanan eserleri iade edebilir

    İki müzenin koleksiyonlarında tutulan eserlerle ilgili Batı Afrika ülkesinden talep iletildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 17:53
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    Oxford Üniversitesi, Nijerya'dan yağmalanan eserleri iade edebilir

    1897'de İngiliz sömürge güçleri tarafından yağmalanan yaklaşık 100 eserin, Nijerya'ya iadesi gündeme geldi.

    Nijerya, bu yıl kültürel öğelerin İngiltere'den geri gönderilmesini talep etti.

    Yağmalanan eserler koleksiyonda

    Aralarında bronzların da bulunduğu söz konusu nesneler, İngiliz birlikleri tarafından Benin City'den yağmalandı ve şu anda Pitt Rivers Müzesi ve Oxford'daki Ashmolean Müzesi koleksiyonlarında tutuluyor.

    Pitt Rivers Müzesi, Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu'ndan eşyaların iadesi için talep aldı.

    Nijerya'nın talebi inceleniyor

    Bunun üzerine Oxford Üniversitesi Konseyi, eserlerin iadesine izin verilmeden önce bir komisyon tarafından değerlendirilecek olan iddiayı desteklemeye karar verdi.

    Guardian'ın haberine göre, üniversite, konuşulan iddia üzerinde sonbahara kadar değerlendirme yapılmasının beklendiğini söyledi.

    Oxford Üniversitesi, Nijerya dan yağmalanan eserleri iade edebilir #1


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