Oxford Üniversitesi, Nijerya'dan yağmalanan eserleri iade edebilir

İki müzenin koleksiyonlarında tutulan eserlerle ilgili Batı Afrika ülkesinden talep iletildi.

1897'de İngiliz sömürge güçleri tarafından yağmalanan yaklaşık 100 eserin, Nijerya'ya iadesi gündeme geldi.

Nijerya, bu yıl kültürel öğelerin İngiltere'den geri gönderilmesini talep etti.

Yağmalanan eserler koleksiyonda

Aralarında bronzların da bulunduğu söz konusu nesneler, İngiliz birlikleri tarafından Benin City'den yağmalandı ve şu anda Pitt Rivers Müzesi ve Oxford'daki Ashmolean Müzesi koleksiyonlarında tutuluyor.

Pitt Rivers Müzesi, Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu'ndan eşyaların iadesi için talep aldı.

Nijerya'nın talebi inceleniyor

Bunun üzerine Oxford Üniversitesi Konseyi, eserlerin iadesine izin verilmeden önce bir komisyon tarafından değerlendirilecek olan iddiayı desteklemeye karar verdi.

Guardian'ın haberine göre, üniversite, konuşulan iddia üzerinde sonbahara kadar değerlendirme yapılmasının beklendiğini söyledi.