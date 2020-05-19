Oxfordlu uzmanlar: Korona aşısı kısmi koruma sağlıyor

Maymunlar üzerindeki testlerde, aşı uygulanan denekler arasında virüsün yayıldığı görüldü.

Koronavirüs salgınına ilişkin birçok ülke, aşı geliştirmek için çalışamalarını sürdürüyor.

Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalarda da koronavirüsün, aşıya karşı direnci gözler önüne serildi.

Uzmanlar, fareler ve makak maymunları üzerinde yapılan deneyler sonucunda insan üzerinde yalnızca “kısmi koruma” sağlayabileceğini söyledi.

AŞI, VİRÜS MİKTARINI AZALTMADI

Maymunlar üzerinde gerçekleşen deneyde; aşılanmış maymunların bir süre sonra yeniden enfekte olduğu ve virüs miktarında aşılanmamış maymunlara kıyasla bir azalış olmadığı belirtildi.

Aşı denemelerinin, yakın zamanda insanlar üzerinde de denenmesi bekleniyor.

ÇALIŞMAYA 130 MİLYON STERLİN DESTEK VERİLDİ

İngiliz hükümeti, koronavirüs aşısı çalışmaları için 130 milyon sterlinlik destek paketini açıklamış, Oxford Üniversitesi’nin ilaç firması AstraZeneca ile 100 milyon doz üretim için anlaşma sağlandığı ve ilk 30 milyonun eylül ayına kadar İngiltere içinde dağıtılması kararının alındığı belirtilmişti.