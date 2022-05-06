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    Özbek sınır muhafızları, Kırgız vatandaşlarını öldürdü

    Özbekistan sınır birliklerinin ateş açması sonucu 48, 24 ve 22 yaşlarındaki Kırgızistan vatandaşları hayatını kaybetti.
    • 06.05.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 12:33
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    Özbek sınır muhafızları, Kırgız vatandaşlarını öldürdü

    Özbekistan sınırındaki Ala Buka ilçesinde, Özbek sınır muhafızları tarafından Kırgızistan vatandaşlarına silahla ateş açıldı.

    Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Özbek sınır birliklerinin ateş açması sonucu 48, 24 ve 22 yaşlarındaki Kırgızistan vatandaşlarının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

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    İHA'nın haberine göre; Kırgızistan muhafız temsilcisinin Özbekistan sınır muhafız temsilcisiyle görüştüğü ifade edilen açıklamada ise tarafların araştırma sonuçlarıyla ilgili görüşmeyi devam ettirme kararı verdiği söylendi.

    Öte yandan; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.

    Özbek sınır muhafızları, Kırgız vatandaşlarını öldürdü #1

     




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