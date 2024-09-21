Özbekistan hakkında uygunsuz konuşan yabancılar ülkeye giremeyecek Özbekistan Senatosu'nun yaptığı yasal değişikliğe göre ülke hakkında "uygunsuz konuşan" yabancıların yurtta bulunmalarına ve girişlerine izin verilmeyecek.

AA

Özbekistan'da çok konuşulacak bir karara imza atıldı.

Özbekistan Senatosunun açıklamasına göre, Parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu, "Özbekistan’da Yabancı Uyrukluların Hukuki Statüsü'ne İlişkin Yasa" üzerinde değişiklikler yapılmasını kabul etti.

ÜLKE HAKKINDA UYGUNSUZ KONUŞANLAR İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLECEK

Senato tarafından onaylanan yasa değişikliğine göre, Özbekistan’ın ve halkının şerefi, haysiyeti veya geçmişine hakaret eden veya bu tür eylemlerde bulunanların ülkeye girişi yasaklanacak. Bu kişiler, Özbekistan topraklarında bulunmaları halinde "istenmeyen kişi" ilan edilerek haklarında sınır dışı işlemi yapılacak.

İSİM LİSTELERİ TUTULACAK

Özbekistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine aykırı olan, ayrıca devletler arası sosyal, milli ve dini düşmanlığa yol açan, halkın onurunu, haysiyetini veya tarihini aşağılayıcı konuşmalar yapan veya bu tür eylemlerde bulunan yabancı uyrukluların listesi tutulacak.

Dışişleri Bakanlığınca listede bulunan yabancı uyruklular, sebeplerini ortadan kaldırdıkları takdirde süresi dolmadan listeden çıkarılabilecek.

Listede yer alan yabancı uyrukluların 5 yıl boyunca Özbekistan'a girmelerine veya ülkede bulunmalarına izin verilmeyecek. Ayrıca bu kişilerin ülkede banka hesabı açmaları veya emlak edinmelerinde bazı kısıtlamalar uygulanacak.

CUMHURBAŞKANI İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Senato tarafından onaylanarak Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev​​​​​​​'e gönderilen yasa değişikliği, imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)