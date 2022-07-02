Özbekistan'da OHAL ilan edildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev Karakalpakistan'da bugünden itibaren 2 Ağustos'a kadar OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Özbekistan’da 26 Haziran’da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan’da protestolara neden olmuş, yüzlerce kişi başkent Nukus’ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki göstermişti.

Karakalpakistan'da 2 Ağustos'a kadar OHAL



İHA'nın haberine göre, anayasanın yeni redaksiyonundan Karakalpakistan Cumhuriyetinin statüsüne ilişkin egemenlik ve cumhuriyetin genel referandumla ayrılma hakkı ifadelerinin çıkarılmasının ülkede tepkiye neden olmasının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Karakalpakistan bölgesinin özerk makamlarına anayasada yapılması planlanan değişikliklerden çekildiğini bildirdi.

Mirziyoyev, vatandaşların güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerinin korunması ve bölgede asayişin sağlanması için Karakalpakistan'da bugünden itibaren 2 Ağustos'a kadar sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.



