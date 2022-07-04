Özbekistan'da protestolarda can kaybı artıyor

Özbekistan’a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Nukus kentinde düzenlenen protestolarda 18 kişi hayatını kaybetti, 245 kişi de yaralandı.

Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin ayrılma hakkını referandum ile değiştirme planı nedeniyle protestolar başladı.

18 kişi öldü, 245 yaralı

Özbekistan Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Karakalpakistan’ın başkenti Nukus’ta düzenlenen protestolarda, 18 kişi hayatını kaybetti.

Protestolarda 38’i güvenlik güçlerinden olmak üzere 245 kişi de yaralandı.

Bölgede OHAL ilan edilmişti

Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde başlayan protestoların ardından Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bölgede 2 Ağustos’a kadar devam etmesi planlanan olağanüstü hal (OHAL) kararı almıştı.